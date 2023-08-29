تُستخدم لتهريب المخدرات والسلاح.. المسيّرات وسيلة المهربين لاختراق حدود الدول!

Advertisement

برزت المسيّرات كأداة بيد المنظمات الإجرامية لتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود بين عدة دول، وذلك بالتزامن مع شهرتها الواسعة ونجاحاتها المتعددة في حرب أوكرانيا.ففي عدد من الدول العربية والأوروبية، بات توظيف المسيّرات في تهريب المخدرات أو ما يطلق عليه "المخدرات الطائرة،" والتي من أشهرها أقراص "الكبتاغون"، يمثل تحديا للجهات الأمنية.وخلال الأشهر الماضية برزت عدة وقائع في هذا الصدد، كان آخرها إعلان الجيش الأردني، أمس يوم الإثنين، إسقاطه لطائرة مسيرة قادمة من سوريا، وذلك في ثالث واقعة من نوعها هذا الشهر.المسيّرات وأبرز حوادث تهريب المخدراتبدأت تلك الحوادث بضبط رجال جمارك كويتيين 178حبة مخدرة ملفوفة حول طائر حمام زاجل قادم من الحدود العراقية في أيار 2017، وفق شبكة "دويتشه فيله" الألمانية.في 20 كانون الأول 2018، ألقت السلطات الكويتية أيضا القبض على مواطن استخدم طائرة مسيرة لتهريب 4 كيلوغرامات من المخدرات الصناعية (أمفيتامين) وكيلوغراماً واحداً من الحشيش من دولة مجاورة لم تحددها، بحسب ما أعلنت آنذاك الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الكويتية.في 5 تموز 2022، ضبطت الشرطة الإسبانية 6 غواصات مسيّرة مزودة بحوالي 12 محركا ويصل مداها إلى 30 كيلومترا، وهي قادرة على نقل 200 كليوغرام من المخدرات.في 25 شباط الماضي، أسقطت السلطات الأردنية طائرة محملة بقنابل يدوية وبندقية.الأمن العراقي أسقط طائرة مسيَّرة في 20 نيسان 2022 يستخدمها مهربو المخدِّرات لاستطلاعِ الشريطِ الحدودي بين العراق وإيران بهدف تهريب الممنوعات.وفي حزيران الماضي، أسقط الجيش الأردني طائرتين واحدة حملت أسلحة والأخرى مخدرات.وفي 24 تموز الماضي، أُسقطت طائرة مسيّرة محمّلة بالمخدرات قادمة من سوريا.في 13 آب الجاري، أعلن الجيش إسقاط طائرة مسيّرة محمّلة بالمخدرات قادمة من سوريا.وفي 16 آب الجاري، أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرة مسيّرة كانت تحاول تهريب متفجّرات من نوع "تي إن تي" من سوريا إلى الأردن.لماذا يتم اللجوء إلى المسيرات في أعمال التهريب؟وفق تقرير سابق للإنتربول الدولي صادر في عام 2020، فإن استخدام المسيرات تزايد في السنوات الأخيرة، ووظفها المجرمون في القيام بأعمال غير مشروعة مثل انتهاك الخصوصية وتهريب المخدرات والعمليات الإرهابية وتعطيل البنى التحتية الحيوية.وفي شهر مارس الماضي، قالت السفارة البريطانية لدى لبنان، في بيان، إن تجارة مخدر "الكبتاغون" يدر على سوريا نحو 57 مليار دولار سنويا.وأضافت أن الكبتاغون مادة مخدرة تسبب الإدمان الشديد يستخدمها المتعاطون في أنحاء الشرق الأوسط، ونسبة 80 في المئة من إمدادات العالم من هذه المادة تُنتج في سوريا.وبحسب بعض المنصات، فإن استخدام الدورنات في عملية نقل وتهريب المخدرات يعود لأسباب عدة، خاصة وأنها تتمتع بالمرونة وتقوم بعملياتها بشكل سهل، فضلا عن أنها تحلق على ارتفاعات منخفضة، الأمر الذي يصعب رصدها.(سكاي نيوز)