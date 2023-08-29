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عربي-دولي

موسكو تعلن تدمير قطار أوكراني كان يقل ذخيرة.. وفيديو يوثق

Lebanon 24
29-08-2023 | 04:39
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تدمير قطار عسكري أوكراني كان يقل ذخيرة مدفعية في اتجاه دونيتسك بهجوم صاروخي.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر لحظة تدمير القطار العسكري الأوكراني، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.
 
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وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية: "كشفت وحدة الاستطلاع التابعة للقوات الروسية عن وصول قطار عسكري يحمل ذخائر مدفعية إلى محطة التفريغ. تم نقل إحداثيات الهدف على الفور إلى طاقم المنظومة الصاروخية الأرضية التي نفذت ضربة عالية الدقة".

 وأضاف البيان: "نتيجة لتدمير القطار تم القضاء على العربات بذخائر المدفعية، وكذلك نحو 30 جنديا أوكرانيا وحوالي 10 وحدات من المعدات العسكرية الأوكرانية."

وكانت روسيا أعلنت قبل 8 أيام أيضا عن تدمير قطار أوكراني محمل بالذخائر على محور أفدييفكا. (سكاي نيوز)






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