موسكو تعلن تدمير قطار أوكراني كان يقل ذخيرة.. وفيديو يوثق

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تدمير قطار عسكري أوكراني كان يقل ذخيرة مدفعية في اتجاه دونيتسك بهجوم صاروخي.



ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر لحظة تدمير القطار العسكري الأوكراني، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

لقطات لقيام القوات الروسية بتدمير قطار عسكري أوكراني محمل بالذخيرة، وذلك بتوجيه ضربة صاروخية مباشرة استهدفته في محور دونيتسك pic.twitter.com/eBYMHelSvu — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 29, 2023 Advertisement

وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية: "كشفت وحدة الاستطلاع التابعة للقوات الروسية عن وصول قطار عسكري يحمل ذخائر مدفعية إلى محطة التفريغ. تم نقل إحداثيات الهدف على الفور إلى طاقم المنظومة الصاروخية الأرضية التي نفذت ضربة عالية الدقة".



وأضاف البيان: "نتيجة لتدمير القطار تم القضاء على العربات بذخائر المدفعية، وكذلك نحو 30 جنديا أوكرانيا وحوالي 10 وحدات من المعدات العسكرية الأوكرانية."



وكانت روسيا أعلنت قبل 8 أيام أيضا عن تدمير قطار أوكراني محمل بالذخائر على محور أفدييفكا. (سكاي نيوز)













