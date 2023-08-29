شاهدوا آخر صور لبريغوجين قبل مصرعه

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا قيل إنها لزعيم مجموعة "فاغنر" العسكريو يفغيني بريغوجين خلال زيارته الأخيرة إلى جمهورية إفريقيا الوسطى.



والتقطت هذه الصور قبل مغادرة بريغوجين هذا البلد متجها إلى موسكو التي ركب بعد وصوله إليها طائرته الخاصة في رحلة إلى بطرسبورغ، لتتحطم بعد الإقلاع بقليل في كارثة أودت بحياة بريغوجين و12 شخصا آخرين الأربعاء الماضي.

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