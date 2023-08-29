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عربي-دولي

رئيس إيران يدعو اليابان للإفراج عن الاصول المجمدة لطهران

Lebanon 24
29-08-2023 | 06:17
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دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليابان، الثلاثاء، إلى إظهار استقلاليتها عن واشنطن، بالإفراج عن أصول طهران المجمدة في ظل عقوبات أميركية، قبل أن يعود ويقول إن الأموال الإيرانية المجمدة الوحيدة موجودة في كوريا الجنوبية.
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وردا على سؤال من صحفي ياباني عن أموال مجمدة في اليابان تصل إلى 1.5 مليار دولار، قال رئيسي "يجب على اليابان أن تتصرف بشكل مستقل عن الولايات المتحدة بالإفراج عن أموالنا المجمدة".

ثم بدا وكأن رئيسي يناقض نفسه، وقال "يجب أن أوضح أن بنكنا المركزي، قال في وقت سابق إن لدينا فقط أموالا مجمدة بغير وجه حق في كوريا الجنوبية. وجميع الأصول الأخرى في الخارج تحت تصرف البنك المركزي الإيراني".

وتوصلت طهران وواشنطن إلى اتفاق سيتم بموجبه إطلاق سراح خمسة أميركيين محتجزين في إيران، مقابل أصول إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية بستة مليارات دولار.

وسمحت إيران، في العاشر من أغسطس الجاري، لأربعة أميركيين مسجونين بالانتقال من سجن إيفين بطهران إلى الإقامة الجبرية.

وكان هناك أميركي خامس قيد الإقامة الجبرية في المنزل بالفعل. ومن المتوقع أن يغادروا إيران عندما تصل الأموال إلى حسابات في قطر. (الحرة)
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