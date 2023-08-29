Advertisement

عربي-دولي

إضطراب الرحلات الجوية في بريطانيا.. والحلّ سيستغرق أيامًا

Lebanon 24
29-08-2023 | 06:26
A-
A+
Doc-P-1102081-638289127133998854.jpg
Doc-P-1102081-638289127133998854.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير النقل البريطاني مارك هاربر، الثلاثاء، إن حل مشكلة اضطراب الرحلات الجوية واسع النطاق من البلاد وإليها سيستغرق أياما بعد أن تعرضت أنظمة مراقبة الملاحة الجوية لمشكلة فنية.
وألغت السلطات مئات الرحلات الجوية أو أجلتها أمس الإثنين، أحد أكثر أيام الأسبوع ازدحاما بالمسافرين في البلاد، بعد أن اضطر مراقبو الملاحة الجوية إلى التحول إلى الأنظمة اليدوية.
Advertisement
وأضاف هاربر أن مسؤولي الحكومة لا يعتقدون أن المشكلة الفنية ناجمة عن هجوم إلكتروني.


وقال لهيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الثلاثاء: "سيكون هناك بعض التأثير اليوم وأعتقد أنه سيستمر لبضعة أيام أخرى مع إعادة شركات الطيران طائراتها وخدماتها إلى طبيعتها".
وأدى هذا العطل إلى تأخير وإلغاء مئات الرحلات الجوية بعدة مطارات بريطانية.
وظهرت المشكلة خلال عطلة البنوك الصيفية، يوم الاثنين، والتي تعد واحدة من أكثر أيام السنة اكتظاظا بالسفر الجوي، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.
 
 
وقالت شركة (سيريوم) لتحليل حركة الطيران إن 232 رحلة جوية ألغيت بحلول بعد ظهر الاثنين، والتي كان من المقرر أن تغادر المطارات البريطانية، بالإضافة لإلغاء 271 رحلة قادمة.
كما ألغيت عشرات الرحلات الجوية في مطار هيثرو، أكثر مطارات أوروبا ازدحاما، اضافة الى إلغاء ما لا يقل عن 32 رحلة مغادرة من مطار هيثرو أيضا يوم الثلاثاء، والغت السلطات 31 رحلة وصول.
وقالت إدارة مطار غاتويك، ثاني أكثر مطارات لندن ازدحاما، إنها تعتزم تشغيل جدول زمني عادي للرحلات يوم الثلاثاء، لكنها نصحت الركاب بمراجعة شركات الطيران قبل السفر من المطار.
وطلب مطار هيثرو، أكثر المطارات ازدحاما في بريطانيا، من المسافرين عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، الاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم قبل التوجه إلى المطار، اليوم الثلاثاء.
وقالت شركات الطيران إنها تجري تغييرات على جداول رحلاتها في محاولة لنقل أكبر عدد ممكن من الركاب، لكن بعض الطائرات وأطقمها لا تتواجد في المكان الذي يفترض أن تكون فيه.
وذكرت الخطوط الجوية البريطانية على منصة إكس: "نبذل قصارى جهدنا لإعادة العملاء المتضررين إلى طريقهم مرة أخرى". (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:45 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:05 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2023-08-29
06:17 | 2023-08-29
05:57 | 2023-08-29
05:44 | 2023-08-29
05:39 | 2023-08-29
05:30 | 2023-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24