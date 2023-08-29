سيارتان تسبّبتا بكارثة... مقتل 5 أشخاص وجرحى حالتهم حرجة هكذا حصل الحادث المروّع

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تسبب سباق بين مركبتين بكارثة في منطقة حوفا في محافظة إربد شمالي الأردن، فتُوفي 5 أشخاص بعدما انقلبت إحدى المركبتين على عائلة، وأُصيب 4.وكشف مصدر أمني أن حالة المصابين الآخرين بالغة الخطورة، حيث جرى إدخالهم إلى غرفة العناية المركزة وهم تحت المراقبة.وأوضحت إدارة السير التابعة لمديرية الأمن العام أنّ سبب الحادث يعود إلى قيادة مركبة بشكل متهور واستعراضي، ما أدى إلى دهس المشاة الذين كانوا يسيرون على جانب الطريق.وأضافت أن المركبتين كانتا تتسابقان على الطريق، ما أسفر عن دهس عائلة ووفاة أفراد منها وإصابة آخرين.ويبلغ السائق من العمر 19 عاماً، حالته العامة خطرة ويتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات إربد. (العربية)