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إقتصاد

"سوناطراك": إكتشاف 10 حقول نفط وغاز

Lebanon 24
29-08-2023 | 08:22
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أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية عن اكتشاف 10 حقول جديدة للغاز والبترول، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وكشف ربيع باجي مدير قسم الاستكشافات بمجمع سوناطراك في تصريحات تلفزيونية، أن معظم هذه الحقول اكتشفت بالقرب من المنشآت ومناطق الاستغلال الحالية، مما سيسمح للشركة بضمها سريعا إلى عمليات الإنتاج.
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وقال باجي إن سوناطراك تقوم حاليا بإجراء عملية تدقيق وتقييم لمردودية هذه الاكتشافات، على أن يتم الإعلان عن نتائجها قبل نهاية السنة الجارية. (سكاي نيوز)

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