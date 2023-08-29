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عربي-دولي
زلزال ضرب الصين اليوم... هل من إصابات وأضرار؟
Lebanon 24
29-08-2023
|
08:45
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أفاد مركز الزلازل الصيني عن وقوع زلزال بقوة 5 على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، في منطقة سنجان ذاتية الحكم في شمال غرب الصين.
وأضاف أنه لا توجد هناك أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال. (روسيا اليوم)
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