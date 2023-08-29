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البرهان: الشعب السوداني سيختار من يحكمه

Lebanon 24
29-08-2023 | 08:43
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أكد قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يوم الاثنين، أن القوات المسلحة لا تسعى للاستمرار في الحكم، وأن ما يسعى له الجيش هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

 
جاء ذلك في تصريحات عقب لقاءه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العملين المصرية.
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الزيارة هي الأولى للبرهان خارجيا منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع يوم 15 نيسان.


 وصرح البرهان "ليس لدى القوات المسلحة السودانية أي نزعة للسلطة ولا للحكم، وكل ما نسعى إليه هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة".
 
 
 وأضاف قائد الجيش السوداني قائلا "نسعى لاستكمال المسار الانتقالي الديمقراطي إلى أن يختار الشعب السودان من سيحكمه".
 
 
وختم حديثه بالقول إن "الجرائم التي تقع في السودان سببها مجموعة تسعى إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة". (سكاي نيوز)
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