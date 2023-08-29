في اليمن... مصرع 5 أشخاص بصواعق رعدية

لقي خمسة أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون، بصواعق رعدية، الثلاثاء، حيث تشهد عدد من محافظات اليمن أحوالا جوية سيئة، ومطارا تهطل بشدة.

وقال سكان محليون إن شخصين توفيا بصواعق رعدية متفرقة بمحافظة المحويت، التي تتصدر أعداد الضحايا من بين بقية المحافظات.

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وفي محافظة عمران شمالي البلاد، توفيت فتاة بصاعقة رعدية بمديرية العشة، فيما أصيب مواطن آخر بصاعقة رعدية بمحافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.

وفي محافظة حجة توفي شاب نتيجة صاعقة رعدية بمديرية "قفل شمر"، وأصيب مواطن آخر جراء صاعقة رعدية ضربت منزلا وأدت لحريق فيه وحدوث أضرار مادية، فيما تضررت مدرسة النور بمنطقة حجور بمديرية كعيدنة بمحافظة حجة شمال غربي اليمن جراء صاعقة رعدية ضربت المدرسة.

وتوفي مواطن جراء صاعقة رعدية في قرية مفتاح بعزلة العطاوية بمديرية الزيدية بمحافظة الحديدة غرب البلاد، فيما أصيب ثلاثة أشخاص بصواعق رعدية متفرقة في المديرية نفسها، بالإضافة إلى نفوق العشرات من المواشي بصاعقة ثالثة ضربت منزلا بعزلة الحشابرة بمديرية الزيدية. (الحرة)