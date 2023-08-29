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عربي-دولي

السعودية تعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع 6 دول جديدة.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
29-08-2023 | 09:23
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قرر مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، إقامة علاقات دبلوماسية مع 6 دول جديدة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد وافق المجلس على إقامة علاقات مع كل من: سانت فنسنت وجزر غرينادين، ودولة ساموا المستقلة، وجمهورية ناورو، وجمهورية كيريباتي، وولايات ميكرونيسيا المتحدة، ودولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة، على مستوى سفير غير مقيم، وتفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتوقيع على مشاريع البروتوكولات اللازمة لذلك.
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واطلع مجلس الوزراء السعودي خلال الجلسة التي عقدها في قصر السلام بجدة، على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله.

ومن بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير بوابة الدرعية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات. (روسيا اليوم)
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