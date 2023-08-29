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إقتصاد

مديرة صندوق النقد تزور الصين غدا الأربعاء

Lebanon 24
29-08-2023 | 11:00
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تبدأ مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، زيارة للصين، الأربعاء، في مستهل جولة آسيوية ستأخذها أيضا إلى إندونيسيا والهند.

وقالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي في بيان "من 30 اب إلى 3 أيلول، ستزور المديرة العامة الصين للمشاركة في محادثات ثنائية مع فريق القيادة الصينية". (سكاي نيوز)
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