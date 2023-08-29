إجلاء الأطفال من 5 بلدات أوكرانيّة... ما السبب؟

أعلنت وزارة الإدماج الأوكرانية، أنها ستقوم بإجلاء الأطفال من خمس بلدات تقع على الجبهة الجنوبية في منطقة زابوريجيا، "بسبب الوضع الأمني الصعب والقصف الروسي". (سكاي نيوز)



Advertisement