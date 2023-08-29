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عربي-دولي
إجلاء الأطفال من 5 بلدات أوكرانيّة... ما السبب؟
Lebanon 24
29-08-2023
|
10:30
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أعلنت وزارة الإدماج الأوكرانية، أنها ستقوم بإجلاء الأطفال من خمس بلدات تقع على الجبهة الجنوبية في منطقة زابوريجيا، "بسبب الوضع الأمني الصعب والقصف الروسي". (سكاي نيوز)
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