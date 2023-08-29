غروندبرغ يصل إلى عدن لدفع عملية السلام في اليمن

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن، لعقد مباحثات مع الحكومة المعترف بها دولياً، للدفع بعملية السلام في البلاد.



وذكر مصدر يمني حكومي، أن "المبعوث الأممي وصل إلى عدن عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية، قادماً من العاصمة المصرية القاهرة".

Advertisement

وأضاف أن "غروندبرغ سيعقد مباحثات مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ومسؤولين في الحكومة، للدفع بعملية السلام في البلاد"، دون مزيد من المعلومات.

ولم يصدر تعليق فوري من مكتب المبعوث الأممي الخاص بشأن هذه الزيارة المفاجئة.



وكان المبعوث الأممي قد عقد أمس الإثنين، مباحثات في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ومسؤولين آخرين، إضافة إلى مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي.