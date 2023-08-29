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وأوضح عطاف خلال مؤتمر صحفي، أن هدف الجزائر من طلب الإنضمام إلى مجموعة "بريكس" هو القيام بتحركات مشتركة فيما يخص أمهات قضايا السياسية الخارجية للجزائر، مشيرا الى ان الجزائر أرادت أن تضيف محورا ثالثا أو رابعا للدفاع عن مبادئها، وهو إطار "بريكس".





كما شدد على أن الجزائر ستواصل الدفاع عن هذه الخيارات مع الحلفاء في أطر أخرى كحركة عدم الإنحياز ومجموعة السبع وغيرها من الأطر التي تظل باقية وقائمة وتحرك الجزائر فيها لا يزال قائما وممكنا وأهدافنا قائمة.



تناول وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم، مسألة رفض طلب الجزائر للإنضمام إلى مجموعة "بريكس" التي عقدت قمتها بجوهانسبورغ في جنوب إفريقيا الخميس الماضي، مؤكدا أن دول "بريكس" هي دول صديقة وحليفة للجزائروأوضح عطاف خلال مؤتمر صحفي، أن هدف الجزائر من طلب الإنضمام إلى مجموعة "بريكس" هو القيام بتحركات مشتركة فيما يخص أمهات قضايا السياسية الخارجية للجزائر، مشيرا الى ان الجزائر أرادت أن تضيف محورا ثالثا أو رابعا للدفاع عن مبادئها، وهو إطار "بريكس".كما شدد على أن الجزائر ستواصل الدفاع عن هذه الخيارات مع الحلفاء في أطر أخرى كحركة عدم الإنحياز ومجموعة السبع وغيرها من الأطر التي تظل باقية وقائمة وتحرك الجزائر فيها لا يزال قائما وممكنا وأهدافنا قائمة.

هذا واعتبر أنه لا يجب التعامل مع رفض طلب إنضمام الجزائر إلى مجموعة "بريكس" كخسارة لبلدنا في مباراة لكرة القدم، حسبما نقلته صحيفة "النهار" الجزائرية.

كما ذكر عطاف أن الجزائر لديها كل الأسس الكافية للقيام بالدفاع عن مصلحتها الديبلوماسية والإقتصادية وأن "بريكس" لم يغير أي شيء في هذه التوجهات، مؤكدا قدرة الجزائر على الحفاظ على مصالحها من خلال التوجه الجديد للرئيس تبون.



وأكد أنه لا توجد عداوة مع أي دولة، مشيرا إلى أنه هذا عمل دبلوماسي، مردفا بالقول: "أردنا الإنضمام للمجموعة لبلوغ أهداف مشتركة بيننا وبين دول "بريكس" الخمسة.. الأطر الكبرى لهذا التعاون لا تزال قائمة".