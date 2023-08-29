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الأمم المتحدة: تخصيص 20 مليون دولار إضافية للسودان

Lebanon 24
29-08-2023 | 12:28
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أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الثلاثاء، عن تخصيص 20 مليون دولار إضافية من صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ، لمواجهة الاحتياجات الإنسانية بالسودان.
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وكتب غريفيث عبر تويتر: "مع تزايد الاحتياجات الإنسانية في السودان، وانخفاض التمويل بشكل كبير، وافقت على تخصيص مبلغ إضافي قدره 20 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ".

وأضاف أن المساعدات الجديدة ترفع إجمالي مخصصات الصندوق للسودان هذا العام إلى 60 مليون دولار.

وتابع: "يحتاج المدنيون الآن إلى المساعدة المنقذة للحياة، ويحتاج العاملون في المجال الإنساني إلى الوصول والتمويل لتسليمها".

وقدرت لجنة أممية مشتركة في بيان في منتصف أغسطس الجاري، وجود أكثر من 6 ملايين شخص في السودان على شفا المجاعة وأكثر من 14 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات.
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