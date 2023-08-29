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إقتصاد

بقوة "بريكس".. مصر توجّه ضربة قوية للدولار!

Lebanon 24
29-08-2023 | 13:06
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تراجع سعر الدولار خلال الساعات القليلة الماضية في السوق الموازية في مصر إلى نحو 39 جنيها، بعدما كان يصل إلى 43 و44 جنيه بعد انضمامها لمجموعة "بريكس"، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.
 

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وكان الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، قال إن انضمام مصر لـ "بريكس" له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد، وأن تجمع بريكس هدفه الرئيسي الاعتماد على العملات المحلية، مضيفاً أن انضمام مصر لـ"بريكس" سيساعد على تقليل الاعتماد على الدولار.

وأوضح الواثق بالله في تصريحات تلفزيونية أنه في حال نجاح البنك المركزي في وضع خطة مناسبة للتعامل بالعملات المحلية، فمن الممكن أن نقلل الاعتماد على الدولار بنسبة 40% إذا حدث تبادل تجاري بالعملة المحلية مع الهند والصين.

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