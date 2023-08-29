Advertisement

عربي-دولي

ثلاثة قتلى في تحطم مروحية للأمن الفدرالي الروسي

Lebanon 24
29-08-2023 | 13:12
A-
A+
Doc-P-1102193-638289369530446437.jpg
Doc-P-1102193-638289369530446437.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن حاكم منطقة تشيليابينسك الروسية، الثلاثاء، مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في تحطم مروحية تابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) في الأورال.

وقال، أليكسي تيكسلر، عبر تلغرام "تحطمت مروحية من طراز مي-8 في منطقة سوسنوفسكي"، مضيفا أن "المروحية تابعة للمفرزة الجوية التابعة لجهاز الأمن الفدرالي".
Advertisement

وتابع المسؤول "بحسب المعلومات الأولية قتل ثلاثة أشخاص".

وأكد الفرع المحلي لوزارة حالات الطوارئ الروسية عبر تلغرام العثور على ثلاث جثث في مكان الحادث حيث اندلع حريق تمت السيطرة عليه. 

ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي العامة عن مسؤول إنقاذ إن المروحية كانت في "رحلة تدريب منتظمة" قبل "تحطمها في الغابة"، مرجحا أن يكون الحادث ناجما عن "عطل في المعدات".

وحوادث تحطم الطائرات والمروحيات شائعة في روسيا حيث تستخدم على نطاق واسع في المناطق النائية من البلاد، وغالبا ما يكون سببها سوء الأحوال الجوية أو أخطاء بشرية أو أعطال فنية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:05 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:45 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2023-08-29
13:54 | 2023-08-29
13:06 | 2023-08-29
12:35 | 2023-08-29
12:28 | 2023-08-29
12:26 | 2023-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24