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عربي-دولي

بعد أول زيارة خارحية منذ الحرب.. البرهان يعود إلى السودان

Lebanon 24
29-08-2023 | 13:54
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عاد قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى مدينة بورتسودان بعد زيارة رسمية إلى مصر، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأجرى البرهان خلال زيارته مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وترقية التعاون المشترك في مختلف المجالات، بجانب تطورات الأوضاع في السودان، على ما أعلنت مجلس السيادي الانتقالي السوداني.
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وفي تصريحات مقتضبة من مدينة العلمين، أكد البرهان أن القوات المسلحة لا تسعى للاستمرار في الحكم، وأن ما يسعى له الجيش هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وصرح البرهان "ليس لدى القوات المسلحة السودانية أي نزعة للسلطة ولا للحكم، وكل ما نسعى إليه هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وأضاف قائد الجيش السوداني قائلا "نسعى لاستكمال المسار الانتقالي الديمقراطي إلى أن يختار الشعب السودان من سيحكمه".

 ومن المتوقع أن يقوم البرهان بزيارة إلى السعودية التي عقدت، جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة، اجتماعات مع طرفي الصراع أسفرت عن اتفاقات لوقف إطلاق النار لم تدم طويلا.
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