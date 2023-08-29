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عربي-دولي

تحذير من مسؤول أممي رفيع: بُتنا أقرب لوقوع كارثة نووية!

Lebanon 24
29-08-2023 | 14:21
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أشار رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كوروسي، اليوم، الى إنه خلال 100 عام لم يكن العالم قريباً من وقوع كارثة نووية كما هو الحال اليوم.

واعتبر كوروسي، خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "انعدام الثقة المتزايد والمنافسة الجيوسياسية والعدد المتفاقم من النزاعات المسلحة لم يؤد إلا إلى زيادة المخاطر في عالمنا"، لافتاً إلى أنه خلال العام 2022 وحده وصل حجم الإنفاق العسكري العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 2.2 تريليون دولار.
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وقال: "نرى الكثير من الدلائل على أن الترسانات والقدرات النووية العالمية آخذة في النمو، وهو ما يتعارض مع معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية"، مضيفاً أن "بهذه المعطيات نحن أقرب من أي وقت مضى إلى احتمال وقوع كارثة نووية عالمية".

وخلص إلى إن هناك "تهديدات منتظمة باللجوء إلى ضربة نووية" في إطار الأزمة الأوكرانية.

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