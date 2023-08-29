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عربي-دولي

حريق غابات اليونان يدمر أرضاً تفوق مساحة نيويورك!

Lebanon 24
29-08-2023 | 14:58
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أشارت خدمة "كوبرنيكوس" لمراقبة تغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى أن حريق غابات مستمر منذ 11 يوماً في شمال شرق اليونان، أتى على أرض مساحتها تفوق مساحة مدينة نيويورك الأميركية.

وانتشر الحريق الذي بدأ قرب مدينة ألكساندروبوليس، وزادت قوته بفعل الرياح العاتية والطقس الحار، بشكل سريع في أنحاء منطقة إيفروس، مما أسفر عن مقتل 20 شخصاً على الأقل الأسبوع الماضي، في أكثر حرائق الغابات إزهاقا للأرواح بأوروبا هذا الصيف، وحوّل مساحات شاسعة من الأراضي الخضراء إلى أرض محترقة، فضلاً عن تدمير منازل.
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