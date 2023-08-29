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عربي-دولي

السعودية تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع هذه الدول

Lebanon 24
29-08-2023 | 15:25
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أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم، إقامة علاقات دبلوماسية مع 6 دول جديدة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وقرر مجلس الوزراء خلال جلسة ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة، الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وكل من: سانت فنسنت وجزر غرينادين، دولة ساموا المستقلة، جمهورية ناورو، جمهورية كيريباتي، ولايات ميكرونيسيا المتحدة ودولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة على مستوى سفير غير مقيم، وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعات البروتوكولات اللازمة لذلك.
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