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عربي-دولي

أول تعليق من الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على حظر فرنسا "العباءة"

Lebanon 24
29-08-2023 | 16:15
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أشارت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هيرتادو الى ان المعايير الدولية لحقوق الإنسان تنص على ضرورة عدم فرض قيود على المظاهر المرتبطة بالدين أو المعتقد، بما فيها اختيار الملابس، وذلك بعد قرار الحكومة الفرنسية، الأحد، بحظر ارتداء الفتيات للعباءة في المدارس التي تديرها الدولة. 
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وردا على أسئلة الصحفيين في مؤتمر الوكالات الأممية في جنيف، قالت هيرتادو، إن المكتب على علم بإعلان حظر ارتداء العباءة في المدارس في فرنسا، لافتة الى أن المكتب لا يستطيع التعليق بشكل مفصل في الوقت الحالي لعدم وضوح الخطة المعلنة، أو كيفية تطبيقها.
 
 
كما انها أشارت إلى ان المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي لا تسمح بفرض قيود على المظاهر المرتبطة بالدين أو المعتقد إلا في ظروف محدودة للغاية، بما فيها تلك المرتبطة بالسلامة والنظام والصحة أو الأخلاقيات العامة، موضحة أنه يتعين موجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، أن تكون التدابير المُتخذة باسم النظام العام ملائمة وضرورية ومتناسبة.
 
وقالت إن تحقيق المساواة بين الجنسين يتطلب إدراك الحواجز التي تمنع النساء والفتيات من اتخاذ اختيارات حرة، وتهيئة بيئة تدعم قراراتهن بما في ذلك اختيار الملبس.

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