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عربي-دولي
الأمم المتحدة تسعى لتخفيف عقوبات النيجر لتعطل وصول المساعدات
Lebanon 24
29-08-2023
|
16:40
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أعلن مسؤولون بالأمم المتحدة أن العقوبات المفروضة على النيجر تعرقل وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إليها مثل الغذاء والدواء، موضحين أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) تسلمت طلبات لاستثناء هذه المساعدات.
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وتتجمع شاحنات محملة بالأغذية والمساعدات الإنسانية بكميات كبيرة على الحدود البرية للنيجر منذ الأحداث الجارية منذ 26 تموز حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية، في انعكاس لتأثير العقوبات.
وقال إيمانويل جينياك، ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في النيجر، في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى جنيف "لا توجد طريقة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى البلاد. السلع المتأثرة بشكل مباشر هي الغذاء وبعد ذلك سيكون الدواء".
وأضاف أن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث أرسل خطابا رسميا إلى إيكواس للحصول على استثناءات.
كما توقفت طائرات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة عن التحليق بسبب عدم قدرتها على الحصول على وقود بسبب العقوبات، مما يعقد جهود الإغاثة في الدولة كبيرة المساحة.
وقال المتحدث الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي جاونسيد ماجيانجار إن بعض الوكالات تستخدم الشاحنات في نقل مواد الإغاثة، وهو ما يستغرق وقتا أطول.
وأضاف أن إيكواس لم توافق حتى الآن على طلبات من أجل الحصول على تصريح خاص لإدخال المساعدات.
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