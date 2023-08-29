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إستنئاف عمل مطار حلب بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير

Lebanon 24
29-08-2023 | 16:59
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أعلنت المؤسسة العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل السورية استئناف عمل مطار حلب الدولي، اعتبارا من اليوم الساعة 12 ليلا، بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي.

وقالت المؤسسة إنه "يمكن لشركات الطيران جدولة رحلاتها وترتيب مواعيدها وتخديم المسافرين كالمعتاد، حيث تم إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المطار فجر أمس".
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وكانت قد نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" في وقت سابق عن مصدر عسكري سوري قوله إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا فجر اليوم الاثنين مستهدفا مطار حلب الدولي، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة".

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