"إكس" تسمح بالإعلانات السياسية قبل الانتخابات الأميركية

Advertisement

أعلنت منصة إكس للتواصل الاجتماعي، والمعروفة سابقاً باسم تويتر، أنها ستسمح اعتباراً من الآن بالإعلانات السياسية في الولايات المتحدة للمرشحين والأحزاب، وإنها ستعزز فريقها المختص بالسلامة والانتخابات قبل انتخابات الرئاسة في 2024.وكانت تويتر قد حظرت جميع الإعلانات السياسية على مستوى العالم منذ 2019، قبل استحواذ الملياردير إيلون ماسك على الشركة في تشرين الأول الماضي.ورفعت تويتر الحظر في كانون الثاني، وبدأت السماح بنشر الإعلانات التي تستند إلى أفكار أو قضايا أو أهداف في الولايات المتحدة لرفع الوعي بقضايا مثل تسجيل الناخبين، وقالت إنها تعتزم التوسع في أنواع الإعلانات السياسية التي تسمح بوضعها على المنصة.ومن شأن السماح بجميع الإعلانات السياسية في الولايات المتحدة أن يساعد إكس في تنمية إيراداتها، في وقت ترك فيه كثير من المعلنين المنصة، أو خفضوا إنفاقهم عليها، مخافة أن تظهر إعلاناتهم إلى جوار محتوى غير لائق.وقالت إكس في تدوينة، الثلاثاء، إنها ستعزز فرقها المختصة بمكافحة التلاعب بالمحتوى و"التهديدات الناشئة".