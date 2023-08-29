البنتاغون: حزمة المساعدات الجديدة لكييف لا تتضمّن ذخائر عنقودية

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أعلنت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، أن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا لا تتضمن ذخائر عنقودية.وقالت سينغ: "هل تم تضمين الذخائر العنقودية في الإرسال الحزمة الـ45؟ لا، لم يتم تضمينها".وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تبلغ قيمتها 250 مليون دولار.وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن حزمة المساعدات الجديدة تشمل معدات مخصصة لإزالة الألغام، ومختلف المعدات العسكرية بما فيها الذخائر المخصصة لسلاح المدفعية والدفاعات الجوية وأنظمة HIMARS، إلى جانب أكثر من ثلاثة ملايين طلقة (رصاصة)".