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تضرّر 4 طائرات جرّاء هجوم على مطار غربي روسيا

Lebanon 24
29-08-2023 | 19:00
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تضرّرت 4 طائرات من جراء هجوم بطائرات مسيّرة على مطار بسكوف غربي روسيا، ليل الثلاثاء، حسبما أعلنت وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وأوضحت الوكالة أن السلطات قررت إغلاق المجال الجوي فوق مدينة بسكوف، القريبة من الحدود مع إستونيا، والمنطقة المحيطة بها.
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روسيا

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