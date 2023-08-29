البيت الأبيض: مهرّب ساعد مهاجرين أوزبكيين على دخول الولايات المتحدة

قال البيت الأبيض أمس الثلاثاء إن مهربا له علاقات بجماعة أجنبية متطرفة ساعد مهاجرين أوزبكيين على دخول الولايات المتحدة من المكسيك، مما يثير تساؤلات في شأن تهديد أمني محتمل.

وأفاد مسؤول أميركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بأن المهرب يعمل انطلاقا من تركيا، وله صلات بتنظيم داعش.

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