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حالة الطوارئ في ساوث كارولاينا

Lebanon 24
29-08-2023 | 21:00
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أعلن حاكم ولاية ساوث كارولاينا هنري مكماستر حالة الطوارئ في الولاية استعدادا للآثار المحتملة للإعصار إداليا.

واشتد الإعصار إداليا فوق خليج المكسيك أمس الثلاثاء في طريقه نحو ساحل خليج فلوريدا مما أجبر السلطات على إجلاء سكان المناطق الساحلية المنخفضة التي من المتوقع أن تغمرها المياه عند وصول الإعصار القوي اليوم الأربعاء.
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