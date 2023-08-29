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هجوم صاروخي على كييف وسماع دوي انفجارات

Lebanon 24
29-08-2023 | 23:20
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تعرضت كييف لهجوم صاروخي، بحسب ما أعلنت السلطات في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بينما أفادت "فرانس برس" عن وقوع انفجارات عدة في العاصمة الأوكرانية.

وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف في منشور على تطبيق "تلغرام": "هجوم صاروخي. قوات الدفاع الجوي تعمل".
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وأفادت "فرانس برس" عن سماع دوي انفجارات عدة في وسط المدينة، قرابة الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.
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