هجوم على مطار غربي روسيا وتضرر 4 طائرات.. والسلطات تغلق الأجواء

أغلق المجال الجوي المحيط بمطار فنوكوفو Vnukovo في موسكو، وفقا لوكالة تاس الروسية نقلا عن مسؤولين في الطيران المدني الروسي .



ويأتي هذا الإجراء عقب صد هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدينة بسكوف Pskov الغربية، مما ألحق أضرارا بأربع طائرات نقل عسكرية، حسب مسؤولين روس.

وقال مسؤول في خدمة الحركة الجوية لـ"تاس": "في الوقت الحالي، تم تقييد المجال الجوي للمنطقة لرحلات الطائرات".



وتعرض مطار روسي بالقرب من الحدود مع استونيا لهجوم بطائرات مسيّرة، وفق ما أفاد حاكم المنطقة الأربعاء، وسط تقارير عن تضرر طائرات نقل ثقيلة.



ونشر الحاكم ميخائيل فيديرنيكوف الذي قال أنه كان في موقع الهجوم فيديو على تطبيق تلغرام يُظهر حريقا كبيرا مع أصوات انفجارات وصفارات إنذار في الخلفية.

💥 Russia: Military airfield in Pskov, *north* of Belarus, over 400 miles away from Ukraine under attack right now. pic.twitter.com/KTPIF1xNLi — Igor Sushko (@igorsushko) August 29, 2023 Advertisement



وقال فيديرنيكوف إنه جرى "صد هجوم في مطار بسكوف"، مضيفا أن السلطات تقوم بتقييم حجم الأضرار، لكن لم يسجل وقوع خسائر بشرية. وقال فيديرنيكوف إنه جرى "صد هجوم في مطار بسكوف"، مضيفا أن السلطات تقوم بتقييم حجم الأضرار، لكن لم يسجل وقوع خسائر بشرية.

وكتب فيديرنيكوف أنه تم إلغاء جميع رحلات الأربعاء في المطار "حتى يتم توضيح طبيعة الأضرار المحتملة على المدرج".



وتقع بسكوف على بعد نحو 800 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا، والمنطقة المحيطة بها تحد الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي لاتفيا وإستونيا.



ولم يصدر عن وزارة الدفاع الروسية أي تعليق، لكن أنباء تحدثت عن تضرر أربع طائرات نقل ثقيلة.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الروسي على تطبيق "تلغرام"، إنه أسقط 3 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق منطقة بريانسك الجنوبية، وواحدة فوق منطقة أورلوف في الوسط، وأخرى بمنطقة كالوجا جنوبي موسكو.



وقالت وكالة تاس الرسمية للأنباء نقلا عن خدمات الطوارئ إن أربع طائرات نقل ثقيلة من طراز إليوشن تعرضت لأضرار، كما نقلت الوكالة عن خدمات الملاحة الجوية أيضا أن المجال الجوي فوق مطار فنوكوفو في موسكو قد تم إغلاقه.



وسبق ان استهدفت منطقة بسكوف بهجمات بطائرات مسيّرة في أواخر أيار. (العربية + سكاي نيوز)