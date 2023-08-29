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عربي-دولي

تهديد أمني محتمل يحدق بالولايات المتحدة... "داعش" على حدودها!

Lebanon 24
29-08-2023 | 23:34
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أعلن البيت الأبيض أن مهرباً له علاقات بجماعة أجنبية متطرفة ساعد مهاجرين أوزبكيين على دخول الولايات المتحدة من المكسيك، مما يثير تساؤلات بشأن تهديد أمني محتمل.

لكن حسب "رويترز"، أفاد مسؤول أميركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن المهرب له صلات بتنظيم "داعش" ويعمل انطلاقا من تركيا، علما أن شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية سبق أن تحدثت عن الواقعة.
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وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أدريان واتسون في بيان، إن مسؤولي الاستخبارات اكتشفوا شبكة تهريب لجلب الأوزبك إلى الولايات المتحدة، ومهربا له علاقات بمنظمة أجنبية تصنفها الولايات المتحدة إرهابية.

وأضافت أن السلطات ليس لديها ما يشير إلى أن المهاجرين الذين ساعدتهم شبكة التهريب، كانوا مرتبطين بجماعات متطرفة أو يخططون لهجمات إرهابية.

ولم تؤكد واتسون صلات المهرب بتنظيم "داعش" على وجه التحديد، أو أن مقره تركيا.

وقالت إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) يحاول تحديد موقع نحو 15 من 120 مهاجرا أوزبكيا، دخلوا الولايات المتحدة من خلال المعابر الحدودية القانونية عن طريق الشبكة.

وقال متحدث باسم "إف بي آي"، إن المكتب "لم يتوصل لمخطط إرهابي محدد مرتبط بمواطنين أجانب دخلوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة عبر الحدود الجنوبية"، وامتنع عن الخوض في التفاصيل.
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