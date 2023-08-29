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كان حاضراً طوال مسيرته... الملك عبدالله الثاني يخسر أعز أصدقائه

Lebanon 24
29-08-2023 | 23:59
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توفي الفريق الركن المتقاعد العين "جمال الشوابكة"، أحد أعز أصدقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والذي شارك بتشييع جثمانه برفقة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله.

وحضر تشييع الجثمان الأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ورئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي، وعدد كبير من ضباط القوات المسلحة ومديري الأجهزة الأمنية وكبار المسؤولين ونواب وأعيان.
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وكان الراحل الشوابكة قد حضر جلسة مجلس الأعيان الأردني قبل يوم من وفاته، إلا أنه شعر بالتعب حيث تم نقله إلى المستشفى وتوفي هناك.

الفريق الشوابكة كان حاضراً في مسيرة الملك عبدالله العسكرية، ولا يخلو لقاء يجمع العاهل الأردني مع المتقاعدين العسكريين من حضور الشوابكة، كما زاره في المنزل بمنطقة الخشافية أكثر من مرة، وفي مناسبات مهمة.
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