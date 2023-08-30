بونغو يفوز بولاية رئاسية ثالثة في الغابون

أعلن رئيس مركز الانتخابات في الغابون، فوز الرئيس علي بونغو، بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.



وأوضح رئيس مركز الانتخابات، أن بونغو حصل على بنسبة 64.27% من الأصوات.



كان المتحدث باسم الحكومة في الغابون، أعلن في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، قطع الإنترنت، وفرض حظر تجول ليلي اعتباراً الأحد بسبب مخاوف أمنية في أعقاب الانتخابات العامة التي أجريت، السبت.

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