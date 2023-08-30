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بونغو يفوز بولاية رئاسية ثالثة في الغابون

Lebanon 24
30-08-2023 | 00:14
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أعلن رئيس مركز الانتخابات في الغابون، فوز الرئيس علي بونغو، بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح رئيس مركز الانتخابات، أن بونغو حصل على بنسبة 64.27% من الأصوات.

كان المتحدث باسم الحكومة في الغابون، أعلن في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، قطع الإنترنت، وفرض حظر تجول ليلي اعتباراً الأحد بسبب مخاوف أمنية في أعقاب الانتخابات العامة التي أجريت، السبت.
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