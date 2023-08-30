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بايدن يبحث أوضاع النيجر مع رئيس نيجيريا الشهر المقبل

Lebanon 24
30-08-2023 | 00:18
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أعلن المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو أن رئيس البلاد سيلتقي نظيره الأميركي جو بايدن، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الشهر المقبل.

وذكر المتحدث باسم رئاسة نيجيريا، أجوري نجيلالي، في بيان، إن تينوبو قبِل الدعوة التي سلمتها مبعوثة الرئاسة الأميركية، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، مولي في.
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ومن المرجح أن يناقش الرئيسان الوضع في النيجر، إذ يعمل تينوبو، الذي يرأس حالياً المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، مع زعماء دول أخرى في غرب القارة لإيجاد حل بعد استيلاء الجيش على السلطة.

ودعا تينوبو، الذي شرع في إجراء الإصلاحات الأكثر جرأة في نيجيريا منذ عقود، إلى زيادة الاستثمارات الأميركية في بلاده، وتعزيز التعاون للدفاع عن الديمقراطية في غرب إفريقيا وسط تزايد الانقلابات في المنطقة.

ومن المقرر عقد الجمعية العامة في الفترة من 18 إلى 26 أيلول المقبل.
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