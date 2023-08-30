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عربي-دولي

مستشار بازوم يرحب بالمبادرة الجزائرية ويرفض الفترة الانتقالية

Lebanon 24
30-08-2023 | 01:02
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أشاد المستشار الخاص لرئيس النيجير محمد بازوم، أنتينيكار الحسن، بالمقترح الجزائري لحل الأزمة في بلاده، لكنه أبدى في الوقت نفسه رفضه للفترة الانتقالية الممتدة لستة أشهر.

وفي حوار حصري على قناة "العربية"، طالب مستشار رئيس النيجر المعزول بالإفراج عن الأخير، مشيرا إلى أن حالته الصحية جيدة ومعنوياته مرتفعة، كما دعا الأطراف الدولية للعمل على عودته للحكم.
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يأتي ذلك فيما أعلن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن الرئيس تبون وعلى ضوء المشاورات والاتصالات سيقدم مبادرة حل سياسي في النيجر من مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية وتغليب الخيار السلمي.

وقال أحمد عطاف إن الجزائر حذرت أشقاءها في المنطقة وشركاءها من مغبة تغليب منطق القوة على منطق الحل السياسي.

وشدد على أنه من المجازفة تغذية صراع طائفي يلوح في الأفق والدفع بجحافل النيجريين إلى النزوح والهجرة وخلق بؤرة صراع جديدة في المنطقة، مما سيفتح الباب أمام الإرهاب والجريمة المنظمة.

وصرح بأن تحفظات الجزائر وانشغالاتها وتخوفاتها كانت محل إجماع من جميع الأطراف.
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