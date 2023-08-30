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عربي-دولي

مقتل 25 شخصاً في اشتباكات بريف دير الزور السورية

Lebanon 24
30-08-2023 | 01:32
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قتل 25 شخصا بينهم 6 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في اشتباكات بريف دير الزور مع مسلحين عشائريين، وفقا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد "قتل 3 عناصر من قسد، مساء الثلاثاء، في بلدتي العزبة والحريجية بريف دير الزور، خلال الاشتباكات المستمرة مع مسلحين عشائريين من مجلس دير الزور العسكري".
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وبالتزامن مع الاشتباكات المستمرة في عدة مناطق، استهدف عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، سيارتين لمليشيا الدفاع الوطني عند معبر الصالحية، وتم تفجير سيارة منهما.

وأفاد المرصد بتسجيل خروج المدنيين من المناطق السكنية في بلدة العزبة، بعيد الاشتباكات.

واستهدف مسلحون من مجلس دير الزور العسكري وأبناء بعض العشائر، حاجزا عسكريا ومقرا للشرطة العسكرية التابعة لقسد في بلدة غرانيج شرقي دير الزور، بالأسلحة الرشاشة، فيما اشتبك عناصر الحاجز مع المسلحين.

كما استهدف آخرون مقر القيادة العامة التابع لقسد في الجبل المطل على مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، وسيطروا على حاجزين عسكريين بالقرب من المقر.
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