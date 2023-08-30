انقلاب الغابون حدث عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية... إليكم أبرز المعلومات عن علي بونغو

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دخلت الغابون في حالة من عدم الاستقرار كالعديد من جاراتها في افريقيا، لينضم البلد الغني بالنفط إلى مشهد الانقلابات.وعقب إعلان فوز الرئيس علي بونغو بولاية رئاسية ثالثة، أعلن عسكريون في الجيش الغابوني سيطرتهم على السلطة وإغلاقهم لحدود البلاد، معتبرين أن نتائج الانتخابات "باطلة".وفي أبرز المعلومات عن بونغو، أنه سياسي غابوني، شغل منصب رئيس الغابون بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2009، ووالده عمر بونغو الذي كان رئيسا للغابون منذ عام 1967 حتى وفاته عام 2009.درس في باريس بجامعة بانتيون سوربون، وخلال فترة رئاسة والده، شغل منصب وزير الشؤون الخارجية 1989-1991 ثم وزيراً للدفاع بين 1999-2009.في تشرين الأول من العان 2018، أصيب بونغو بجلطة دماغية بقي بعدها لمدة 10 أشهر من دون ظهور علني، إلا أنه على الرغم من استمرار معاناته من صعوبات في الحركة، قام في الأشهر الأخيرة بجولات في كل أنحاء البلاد وبزيارات رسمية إلى الخارج.وأعلن رئيس مركز الانتخابات في الغابون الأربعاء الماضي، فوز علي بونغو بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 64.27% من الأصوات.