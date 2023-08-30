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"أكبر هجوم" على كييف منذ الربيع.. أوكرانيا تكشف التفاصيل

Lebanon 24
30-08-2023 | 02:19
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أفادت الإدارة العسكرية لكييف، بأن الدفاعات الجوية دمرت أكثر من 20 طائرة مسيرة وصاروخا في سماء العاصمة الأوكرانية، واصفة الهجوم بأنه "الأكثر قوة" الذي يستهدف المدينة منذ الربيع.

وكتبت الإدارة العسكرية لمدينة كييف على تلغرام: "لم تشهد كييف هجوما بمثل هذه القوة منذ الربيع، بالإجمال، دمر أكثر من 20 هدفا معاديا بواسطة قوات الدفاع الجوي".
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وقتل شخصان في هجوم صاروخي على كييف، حسبما أعلنت السلطات في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بينما أفادت "فرانس برس" عن وقوع انفجارات عدة في العاصمة الأوكرانية.

وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف في منشور على تطبيق "تلغرام": "هجوم صاروخي. قوات الدفاع الجوي تعمل".

وأفادت "فرانس برس" عن سماع دوي انفجارات عدة في وسط المدينة، قرابة الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.
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