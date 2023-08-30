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شاهدوا لحظة إعلان الانقلاب العسكري في الغابون (فيديو)

Lebanon 24
30-08-2023 | 02:24
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أظهر مقطع فيديو لحظة إعلان الانقلاب العسكري على السلطة في الغابون، من خلال إعلان مجموعة من ضباط الجيش على التلفزيون الرسمي.

وأعلن الضباط استيلاءهم على السلطة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث أعلنوا إلغاء الانتخابات وحل المؤسسات وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر، وسط سماع إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في ليبرفيل العاصمة.
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ولا يُعرف إلى الآن مصير الرئيس الغابوني علي بونغو، بحسب ما أفادت عائلته.

وقال أحد أفراد المجموعة إنه يتحدث باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، مؤكدين أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في البلاد.

وأعلن العسكريون الذين أكدوا أنهم يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، أنه "بسبب حوكمة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم".
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