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عربي-دولي

بوتين أمر بنقل يخته الفاخر قبل أسبوعين من غزو أوكرانيا... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-08-2023 | 03:18
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أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتحريك يخته الفاخر الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار من حوض بناء سفن ألماني إلى روسيا قبل أسابيع من غزو بلاده لأوكرانيا، حسبما ذكر تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
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وقبل غزو روسيا لجارتها أوكرانيا، أمر بوتين بنقل اليخت الفاخر الذي يبلغ طوله 82 مترا، والمسمى "Graceful"من حوض بناء السفن في مدينة هامبورغ الألمانية، حيث كان يخضع لعملية تجديد بقيمة 32 مليون دولار، على أن يتم ذلك بحلول 1 شباط 2022، حسبما ذكرت "منظمة روسية لمكافحة الفساد" ومؤسسها زعيم المعارضة المسجون، أليكسي نافالني.

واليخت "Graceful" أو "الحوت القاتل"، والذي يحمل أيضا الاسم الرمزي "Kosatka" هو واحد من عدة يخوت فاخرة مرتبطة ببوتين.

واليخت الفاخر مكون من ثلاثة طوابق بأجنحة يمكنها استيعاب ما يصل إلى 12 ضيفا و14 من أفراد الطاقم، ويضم مسبحا داخليا بطول 15 مترا يمكن تحويله إلى حلبة رقص، ومهبط للطائرات العمودية، وصالة ألعاب رياضية.

وفي 7 شباط تُظهر الصور اليخت أثناء سحبه من هامبورغ في طريقه إلى منطقة كالينينغراد الروسية، وبعد وذلك قبل 15 يوما فقط، من الغزو الروسي لأوكرانيا، حسب رسائل بريد إلكتروني مسربة نشرتها المنظمة.

وتم الكشف عن رسائل البريد الإلكتروني في تقرير أعدته الصحفية الاستقصائية الروسية، ماريا بيفتشيخ، التي تقود مؤسسة لمكافحة الفساد أنشأها نافالني.

وقالت في تقريرها إن "نصف البلاد مجبر على جمع الأموال لشراء الملابس الداخلية والجوارب للجنود المعبأين، في حين أن الشخص الذي أطلق العنان لهذه الحرب ينفق ثلاثة مليارات روبل فقط على إصلاحات وشراء يخته".

وبعد عودة اليخت إلى كالينينغراد، فقد شوهدت في تشرين الأول 2022 وهو يبحر عبر بحر البلطيق، برفقة سفينة مسلحة تابعة لخفر السواحل الروسي، ويعتقد أنه كان في طريقه إلى سان بطرسبرغ، وفقا لموقع "فوربس".

وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على الأصول المملوكة لروسيا في الخارج، وتمت مصادرة العشرات من اليخوت الفاخرة المملوكة للأوليغارشية في جميع أنحاء العالم.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تم احتجاز بوتين الفاخر الأكبر، شهرزاد الذي تبلغ قيمته 700 مليون دولار، في ميناء مارينا دي كارارا الإيطالي، حيث كان يخضع للإصلاحات. 

ويرتبط اسم بوتين أيضا يخت فاخر أصغر يسمى أولمبيا، تبلغ قيمته 22 مليون دولار، حسب "وزارة الخزانة الأميركية".
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