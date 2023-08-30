المياه غمرت سكك الحديد وأُوقفت حركة القطارات... شاهد فيضان في أشهر محطات المترو في نيويورك

أدى كسر في أحد الأنابيب إلى فيضان فجر الثلاثاء داخل محطة تايمز سكوير لقطارات الأنفاق في نيويورك.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times كم المياه المتدفقة في المحطة، كما أظهرت مقاطع فيديو وصوراً بثّتها هيئة النقل في العاصمة "متروبوليتان ترانسبورتيشن أوثوريتي"، المياه المنهارة بغزارة قرابة الثالثة فجراً (السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش) من أسقف محطة تايمز سكوير- الشارع 42 في وسط مانهاتن، وسرعان ما غمرت السكك الحديد لأكثر من خط.

Advertisement





وأورد الموقع الإلكتروني لشركة "إم تي إيه نيويورك سيتي ترانزيت" التي تتولى إدارة شبكة المترو التي تُعدّ من الأقدم والأكثر كثافة في العالم وتعمل طوال أيام السنة وعلى مدار الساعة، أن أنبوباً كبيراً انكسر تحت الطريق عند الجادة السابعة والشارع 40 في مانهاتن. وأورد الموقع الإلكتروني لشركة "إم تي إيه نيويورك سيتي ترانزيت" التي تتولى إدارة شبكة المترو التي تُعدّ من الأقدم والأكثر كثافة في العالم وتعمل طوال أيام السنة وعلى مدار الساعة، أن أنبوباً كبيراً انكسر تحت الطريق عند الجادة السابعة والشارع 40 في مانهاتن.





وتكونت برك المياه في الشارع الواقع فوق المحطة، وارتفع منسوب المياه بسرعة كبيرة على خطوط المترو تحت الأرض. وأُوقفت حركة القطارات وقُطعت المياه عن الحي، فيما كان المئات من عمال "إم تي إيه" ومهندسيها يشفطون المياه من المحطة وينظفونها.



وسرعان ما عادت الأمور إلى طبيعتها في منتصف النهار. وتكونت برك المياه في الشارع الواقع فوق المحطة، وارتفع منسوب المياه بسرعة كبيرة على خطوط المترو تحت الأرض. وأُوقفت حركة القطارات وقُطعت المياه عن الحي، فيما كان المئات من عمال "إم تي إيه" ومهندسيها يشفطون المياه من المحطة وينظفونها.وسرعان ما عادت الأمور إلى طبيعتها في منتصف النهار.

وتعود إقامة أول خط مترو في نيويورك إلى عام 1868 في حين افتُتحت الشبكة الحالية عام 1904، وهي تُعدّ من أوسع شبكات قطارات الأنفاق في العالم امتداداً، لكنّ منشآتها غالباً ما تكون متهالكة وغير متناسبة مع ضخامة مدينة يزيد عدد سكانها عن 8,5 ملايين نسمة.



وتشكّل منطقة تايمز سكوير الشهيرة بلوحاتها الإعلانية المضيئة أحد أكثر المواقع ازدحاماً في نيويورك إذ يتوافد إليها ملايين السياح سنوياً. (العربية)