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عربي-دولي

عشائر دير الزور تعلن النفير العام... وتطرد "قسد" من عدة مدن وبلدات

Lebanon 24
30-08-2023 | 05:08
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أعلنت العشار العربية في دير الزور شرقي سوريا النفير العام ضد كل مكونات قسد في إطار تطهير كامل ريف دير الزور وسط سيطرة العشائرعلى مناطق واسعة في الريف الغربي للمحافظة وطرد الأسايش.

وأكد شيخ عشيرة قبيلة البكارة نواف البشير في تصريح لـ"الوطن" السورية، أن "انتفاضة العشائر لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها بطرد الغرباء من أكراد جبل قنديل ومن يدعمهم من الأراضي السورية"، مؤكدا أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تطهير كامل ريف دير الزور من هؤلاء.
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ولفت البشير إلى أن العشائر حتى الآن سيطرت على مناطق واسعة في الريف الغربي للمحافظة وقامت بطرد الأسايش والسيطرة على حواجزها في جديد عقيدات وجديد بكارة، وبلدة سعدونة والشطحة إضافة لتحرير مدينة الصور ومعيزيلة، والقتال يجري في عدة مناطق أخرى، وجرى السيطرة بشكل شبه كامل على منطقة البكارة.

كما أعرب عن أمله "في التمكن من طرد قسد نتوقع خلال 72 ساعة من كامل ريف دير الزور الغربي نحو الحسكة، لأن العشائر لن تقبل بوجود أفراد من جبل قنديل والسيطرة على النفط والغاز".

وبخصوص البيانات التي خرجت أول أمس من قبل بعض العشائر ودعت للحوار مع قوات التحالف الدولي، شدد البشير على أن موقف العشائر واحد في تحرير دير الزور، وهذا ليس فقط موقف عشائر دير الزور وإنما عشائر الرقة وحلب والحسكة.

وأكد البشير على أن "مشروع العشائر العربية هو مشروع وطني بحت ولن يقبلوا بوجود الاحتلال الأميركي وأدواته أبدا والأيام القليلة القادمة ستكون لمصلحة أبناء الشعب السوري، والعشائر لن تتوقف إلا بطرد آخر مقاتل من أفراد جبل قنديل، ولن تقبل بغير العلم السوري الذي سوف يرفرف فوق رؤوسنا وليس أي راية أخرى".

وكانت العشائر العربية قد أعلنت النفير العام عقب اجتماع جرى بمقر أحمد الخبيل في قرية الربيضة، وطالبوا التحالف الدولي بتحقيق مطالبهم بإخراج الموقوفين لدى قسد وأولهم الخبيل "قائد مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل أبو خولة، ورفاقه وفك الحصار عن المحاصرين بالحسكة وعودتهم إلى أهاليهم. (RT)
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