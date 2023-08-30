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عربي-دولي

رئيس دولة يُطالب بزيادة راتبه... كم سيُصبح؟

Lebanon 24
30-08-2023 | 08:00
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يسعى الرئيس الباكستاني عارف علوي إلى زيادة راتبه الشهري الرسمي.

وبحسب صحيفة "The News"، فقد أرسل مكتب الرئاسة الباكستانية في أوائل اب 2023، رسالة إلى مجلس الوزراء المؤقت للجمهورية حول ضرورة تعديل القانون التشريعي الذي ينظم راتب رئيس الدولة.
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ويتقاضي علوي حاليا 846550 روبية باكستانية ما يعادل 2793 دولارا شهريا. وإذا تمت الموافقة على التعديلات المقترحة، فسيتم زيادة راتبه إلى 1229190 روبية أيّ 4056 دولارا.

وكذلك سيتمكن رئيس الدولة من الحصول على أكثر من 4 ملايين روبية باكستانية إضافية نتيجة دفع المتأخرات بعد إعادة حساب راتبه.

وحسب الصحيفة، فإن الرئاسة الباكستانية تبرر موقفها بالإشارة إلى قانون الراتب الرئاسي، الذي بموجبه "يجب أن يزيد راتب الرئيس، ولاعتبارات رمزية، بروبية باكستانية واحدة عن راتب أي مسؤول يشغل منصبا عاما". (روسيا اليوم)
 
 
 

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