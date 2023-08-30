Advertisement

عربي-دولي

خارج عن السيطرة... اليونان تكافح لاحتواء "أكبر حريق غابات" في أوروبا

Lebanon 24
30-08-2023 | 06:15
A-
A+
Doc-P-1102385-638289973764844054.jpg
Doc-P-1102385-638289973764844054.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشهد اليونان "أكبر حريق غابات يسجل على الإطلاق في الاتحاد الأوروبي"، وفق ما أعلن، الثلاثاء، ناطق باسم المفوضية الأوروبية، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء في الكتلة تقوم حاليا بتعبئة حوالى نصف أسطولها الجوي المشترك لمواجهته.
Advertisement

وأُرسلت 11 طائرة ومروحية من الأسطول الأوروبي لمساعدة اليونان في مكافحة النيران المستعرة في محمية داديا الوطنية في شمال مدينة ألكسندروبولي، مع 407 عناصر إطفاء، على ما أعلن، بالاغ أويفاري.
 
وقال جهاز الإطفاء اليوناني لوكالة فرانس برس "الحريق ما زال خارج نطاق السيطرة" في المحمية، وهي ملاذ لأنواع نادرة من الطيور الجارحة. وهو يستعر عبر جبهة ممتدة على نحو 10 كيلومترات.

وشهدت اليونان العديد من الحرائق هذا الصيف، والتي تعزوها الحكومة إلى تغير المناخ.

ويملك الاتحاد الأوروبي أسطولا يضم 24 طائرة وأربع مروحيات مقدمة من الدول الأعضاء لمكافحة الحرائق في الاتحاد وفي الدول المجاورة.

وهي تعمل على إنشاء جناح جوي مستقل بتمويل من الاتحاد الأوروبي يتكون من 12 طائرة، وسيكون جاهزا للعمل بكامل طاقته بحلول العام 2030.

وقال أويفاري "الحرائق تزداد حدة".

لا يزال الحريق الذي طال غابة داديا، في شمال شرق اليونان، "خارج السيطرة"، وهي محمية وطنية معروفة بكونها موطنا طبيعيا لأنواع كثيرة من الطيور الجارحة، وفق ما أعلن رجال الإطفاء، الاثنين.
 
وقال متحدث باسم رجال الإطفاء، لوكالة فرانس برس، الاثنين، إن "نحو 500 رجل إطفاء تدعمهم 100 مركبة وسبع طائرات وثلاث مروحيات يكافحون النيران".

واندلع الحريق في 19 أغسطس، وتمتد النيران حاليا على مساحة حوالى 10 كيلومترات، مجتاحة منطقة إيفروس، الحدودية مع تركيا، بالقرب من مدينة ألكسندروبولي الساحلية.

وعثر الأسبوع الماضي في شمال المدينة على جثث 20 شخصا بينهم "18 مهاجرا على الأقل"، بحسب وزارة الهجرة واللجوء.

وقدر مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، الأحد، على موقع "أكس" أن الحريق أتى بالفعل على "77 ألف هكتار". (الحرة)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:06 | 2023-08-30
08:00 | 2023-08-30
08:00 | 2023-08-30
07:55 | 2023-08-30
07:43 | 2023-08-30
07:30 | 2023-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24