خارج عن السيطرة... اليونان تكافح لاحتواء "أكبر حريق غابات" في أوروبا

تشهد اليونان "أكبر حريق غابات يسجل على الإطلاق في الاتحاد الأوروبي"، وفق ما أعلن، الثلاثاء، ناطق باسم المفوضية الأوروبية، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء في الكتلة تقوم حاليا بتعبئة حوالى نصف أسطولها الجوي المشترك لمواجهته.

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وأُرسلت 11 طائرة ومروحية من الأسطول الأوروبي لمساعدة اليونان في مكافحة النيران المستعرة في محمية داديا الوطنية في شمال مدينة ألكسندروبولي، مع 407 عناصر إطفاء، على ما أعلن، بالاغ أويفاري.

وقال جهاز الإطفاء اليوناني لوكالة فرانس برس "الحريق ما زال خارج نطاق السيطرة" في المحمية، وهي ملاذ لأنواع نادرة من الطيور الجارحة. وهو يستعر عبر جبهة ممتدة على نحو 10 كيلومترات.



وشهدت اليونان العديد من الحرائق هذا الصيف، والتي تعزوها الحكومة إلى تغير المناخ.



ويملك الاتحاد الأوروبي أسطولا يضم 24 طائرة وأربع مروحيات مقدمة من الدول الأعضاء لمكافحة الحرائق في الاتحاد وفي الدول المجاورة.



وهي تعمل على إنشاء جناح جوي مستقل بتمويل من الاتحاد الأوروبي يتكون من 12 طائرة، وسيكون جاهزا للعمل بكامل طاقته بحلول العام 2030.



وقال أويفاري "الحرائق تزداد حدة".



لا يزال الحريق الذي طال غابة داديا، في شمال شرق اليونان، "خارج السيطرة"، وهي محمية وطنية معروفة بكونها موطنا طبيعيا لأنواع كثيرة من الطيور الجارحة، وفق ما أعلن رجال الإطفاء، الاثنين.

وقال متحدث باسم رجال الإطفاء، لوكالة فرانس برس، الاثنين، إن "نحو 500 رجل إطفاء تدعمهم 100 مركبة وسبع طائرات وثلاث مروحيات يكافحون النيران".



واندلع الحريق في 19 أغسطس، وتمتد النيران حاليا على مساحة حوالى 10 كيلومترات، مجتاحة منطقة إيفروس، الحدودية مع تركيا، بالقرب من مدينة ألكسندروبولي الساحلية.



وعثر الأسبوع الماضي في شمال المدينة على جثث 20 شخصا بينهم "18 مهاجرا على الأقل"، بحسب وزارة الهجرة واللجوء.



وقدر مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، الأحد، على موقع "أكس" أن الحريق أتى بالفعل على "77 ألف هكتار". (الحرة)