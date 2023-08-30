قائمة بالأرقام.. اكتشفوا أكثر الدول الأوروبيّة ترحيلاً للاجئين

أظهرت البيانات الخاصة باللاجئين والصادرة عن المديرية العامة للمفوضية الأوروبية (يوروستات)، أنَّ فرنسا وألمانيا والسويد ضمت أكبر عدد من طالبي اللجوء خلال العقد الماضي منذ (2013-2022).

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كذلك، أظهرت البيانات أن فرنسا وألمانيا سجلتا خلال العام 2022 أكبر عدد في إعادة ترحيل اللاجئين خارج البلاد، مشيرة إلى أنَّ أكثر الجنسيات من طالبي اللجوء التي تعرضت لأوامر مغادرة دول الاتحاد الأوروبي هي الجنسية الجزائرية وبلغت نحو (33.535) حالة، والجنسية المغربية بنحو (35.510) حالات.

وفي ما يلي قائمة تُظهر متوسط أعداد طالبي اللجوء للدول الأوروبية منذ (2013-2022)، وأعداد المرحلين من الدول التي ضمّت أكبر عدد ترحيلات خلال العام 2022:

1- فرنسا: 94655 لاجئاً جرى ترحيله

2- ألمانيا: 241742 لاجئاً جرى ترحيله

3- السويد: 40384 لاجئاً جرى ترحيله

4- اليونان: 36316 لاجئاً جرى ترحيله

5- النمسا: 39672 لاجئاً جرى ترحيله

6- بولندا: 6324 لاجئاً جرى ترحيله

7- إسبانيا: 50542 لاجئاً جرى ترحيله

8- قبرص: 7427 لاجئاً جرى ترحيله

9- كرواتيا: 2355 لاجئاً جرى ترحيله

10- تشيكيا: 1107 لاجئاً جرى ترحيله

11- هولندا: 3565 لاجئاً جرى ترحيله

12- إيطاليا: 65208 لاجئاً جرى ترحيله

13- رومانيا: 4224 لاجئاً جرى ترحيله

14- ليتوانيا: 793 لاجئاً جرى ترحيله

15- سلوفينيا: 2530 لاجئاً جرى ترحيله

16- النرويج: 7168 لاجئاً جرى ترحيله

17- بلجيكا: 19907 لاجئاً جرى ترحيله

18- سويسرا: 19381 لاجئاً جرى ترحيله

19- هنغاريا: 26682 لاجئاً جرى ترحيله

20- لاتفيا: 321 لاجئاً جرى ترحيله

21- فنلندا: 6124 لاجئاً جرى ترحيله

22- إستونيا: 405 لاجئين جرى ترحيلهم.

(عربي21)











