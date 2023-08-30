بعد الإنقلاب العسكري في الغابون.. هذا أوّل تعليق فرنسي

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، الأربعاء، إن بلادها تتابع الأحداث في الغابون عن كثب وذلك إثر الإنقلاب العسكري الذي شهدته البلاد صباح اليوم الأربعاء.



وظهرت مجموعة من كبار ضباط الجيش الغابوني على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من هذا الصباح، وأعلنوا الاستيلاء على السلطة بعد وقت قصير من إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.

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في غضون ذلك، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء، إن وزراء دفاع دول التكتل سيناقشون الموقف في الغابون، واصفاً ما يحدث في غرب إفريقيا بأنه يمثل مشكلة كبيرة لأوروبا.



وأضاف بوريل مُتحدثاً أمام اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي فيتوليدو بإسبانيا: "إذا تأكد ذلك، فسيكون انقلاباً عسكرياً آخر يزيد من الاضطرابات في المنطقة بأكملها".



وتابع: "المنطقة بأكملها بدءاً من جمهورية إفريقيا الوسطى ثم مالي ثم بوركينا فاسو والآن النيجر وربما الغابون في موقف صعب للغاية وبالتأكيد الوزراء. سنبحث بعمق كل يحدث هناك وكيف يمكننا تحسين سياستنا المتعلقة بتلك الدول. هذه مشكلة كبيرة لأوروبا".