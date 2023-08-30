مصر هي الأولى.. إليكم ترتيب الدول العربيّة حسب القوّة العسكريّة الجويّة

كشف الدليل العالمي للطائرات العسكرية الحديثة 2023 (WDMMA)، عن ترتيب الدول العربية حسب القوة العسكرية الجوية.

ويعتمد الترتيب على عدد وحدات الطيران العسكري الذي يشمل جميع الفروع الرئيسية للخدمات العسكرية، من البرية، والبحرية، والجوية، وغيرها.

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وفي ما يلي قائمة بترتيب الدّول العربية بحسب القوة العسكرية الجوية:

1- مصر:

- عدد الطائرات العسكرية: 1107

2- السعودية:

- عدد الطائرات العسكرية: 702

3- الجزائر:

- عدد الطائرات العسكرية: 541

4- سوريا:

- عدد الطائرات العسكرية: 451

5- الإمارات:

- عدد الطائرات العسكرية: 335

6- الأردن:

- عدد الطائرات العسكرية: 278

7- المغرب:

- عدد الطائرات العسكرية: 244

8- العراق:

- عدد الطائرات العسكرية: 189

9- اليمن:

- عدد الطائرات العسكرية: 169

10- تونس:

- عدد الطائرات العسكرية: 156

11- عُمان:

- عدد الطائرات العسكرية: 133

12- ليبيا:

- عدد الطائرات العسكرية: 130

13- قطر:

- عدد الطائرات العسكرية: 123

14- البحرين:

- عدد الطائرات العسكرية: 109

15- الكويت:

- عدد الطائرات العسكرية: 87

(العربي الجديد)

