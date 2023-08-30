مصر هي الأولى.. إليكم ترتيب الدول العربيّة حسب القوّة العسكريّة الجويّة

كشف الدليل العالمي للطائرات العسكرية الحديثة 2023 (WDMMA)، عن ترتيب الدول العربية حسب القوة العسكرية الجوية.
ويعتمد الترتيب على عدد وحدات الطيران العسكري الذي يشمل جميع الفروع الرئيسية للخدمات العسكرية، من البرية، والبحرية، والجوية، وغيرها.
وفي ما يلي قائمة بترتيب الدّول العربية بحسب القوة العسكرية الجوية:
1- مصر:
- عدد الطائرات العسكرية: 1107
2- السعودية:
- عدد الطائرات العسكرية: 702
3- الجزائر:
- عدد الطائرات العسكرية: 541
4- سوريا:
- عدد الطائرات العسكرية: 451
5- الإمارات:
- عدد الطائرات العسكرية: 335
6- الأردن:
- عدد الطائرات العسكرية: 278
7- المغرب:
- عدد الطائرات العسكرية: 244
8- العراق:
- عدد الطائرات العسكرية: 189
9- اليمن:
- عدد الطائرات العسكرية: 169
10- تونس:
- عدد الطائرات العسكرية: 156
11- عُمان:
- عدد الطائرات العسكرية: 133
12- ليبيا:
- عدد الطائرات العسكرية: 130
13- قطر:
- عدد الطائرات العسكرية: 123
14- البحرين:
- عدد الطائرات العسكرية: 109
15- الكويت:
- عدد الطائرات العسكرية: 87
(العربي الجديد)