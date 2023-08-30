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عربي-دولي

أحد أكثر الشخصيات نفوذا في الجيش... من هو العقيد أنغيما قائد الإنقلاب في الغابون؟

Lebanon 24
30-08-2023 | 07:30
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، عن ظهور مجموعة من كبار ضباط الجيش الغابوني على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وأعلنوا الاستيلاء على السلطة بعد وقت قصير من إعلان مركز الانتخابات فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.
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وفي مقطع فيديو متداول، ظهر مجموعة من الجنود المحتفين بالانقلاب يتوسطهم العقيد بريس كلوتير أوليغي أنغيما، الذي يعتقد أنه من قاد الانقلاب ضد الرئيس بونغو.

وقال موقع "موند أفريك" الفرنسي المتخصص بالتحقيقات، إنّ أنغيما هو أحد أكثر الشخصيات نفوذا في الجيش الغابوني، وهو قائد الحرس الجمهوري، وتولى هذا المنصب منذ آذار عام 2020".
وأضاف الموقع أنّ "الحرس الجمهوري تشكيلة عسكرية مستقلة تابعة لجهاز الدرك، وتتولى حماية الشخصيات والمؤسسات العامة، وهي التشكيلة الأمنية الأقوى في الغابون".
وأشار إلى أنّه "عندما وصل علي بونغو إلى السلطة، أصبح أنغيما ملحقاً عسكرياً في سفارة الغابون في المغرب ثم في السنغال".
وأوضح الموقع أنّ "بعد مرور عام على تدهور الحالة الصحية للرئيس علي بونغو، تم استدعاء أنغيما إلى الغابون، وبعد 6 أشهر، تمت ترقيته ليتسلم قائد الحرس الجمهوري".
وقال الموقع إنّ "أنغيما يمتلك عقارات عديدة في الولايات المتحدة تبلغ قيمتها أكثر من مليون دولار". (سكاي نيوز)

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